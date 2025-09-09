Compartir

Un venado fue rescatado de las aguas de una playa del estado Aragua, luego de las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días, el animal fue visto en aguas ya profundas; del Mar Caribe. Específicamente en Choroní.

Es por ello que un grupo de pescadores al divisarlo pudieron llevar la embarcación hasta poder rescatarlo. Tuvieron que acercarse con mucho cuidado, ya que este estaba nervioso en el espacio marítimo.

Cualquier movimiento en falso podía colocar en riesgo la vida del animal. El cual como sabemos siempre son nerviosos, más cuando están en peligro. Pero la historia al parecer tuvo un final feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Venado fue rescatado de las aguas en una playa de Aragua

Poco a poco se acercaron hasta poder obtenerlo y lo llevaron hasta su hábitat como lo es la montaña que está al frente de la playa. Este pudo haber caído a las aguas del río por el volumen de agua pero supo mantenerse a flote.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso contra la Guerra Económica de septiembre, ¿Cuándo comienza a pagarse?

Esta especie es una de las que siempre se observan en las montañas del centro del país. Bien sea en el Parque Nacional Henri Pittier como en el Parque Nacional San Esteban y hasta en los cerros que hay en la Gran Valencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas