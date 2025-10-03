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Un sujeto vendía un frasco de albumina humana y quedó detenido por la Policía del estado Zulia. Así lo dio a conocer el cuerpo policial a través de sus redes sociales hoy viernes 3 de octubre de 2025.

En flagrancia fue detenido Andry Gregorio Chapman Landaeta, de 53 años de edad, cuando pretendía vender un frasco de Albúmina Humana, Que había sustraído del almacén de medicamento del hospital General de Cabimas, y por el cual pedía 40 dólares americanos.

Vendía un frasco de albumina humana y quedó detenido en el Zulia

La denuncia fue interpuesta por un familiar de un paciente recluido en la sala de emergencia de dicho Centro Médico. Quien requería del mencionado medicamento para su tratamiento y este lo estaba vendiendo.

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Una vez capturado el sujeto fue llevado al Centro de Coordinación Policial Col-Norte, donde quedó en la Sala de Resguardo de Detenidos. Puesto a disposición de la Fiscalía 15 de Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones en este caso.

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