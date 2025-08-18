Compartir

Autoridades de la empresa Venezolana de Turismo S.A. (Venetur) y la operadora turística Access Travel de Azerbaiyán firmaron un acuerdo estratégico que promete fortalecer el intercambio turístico entre ambas naciones, como parte de la Rueda de Negocios Internacional 2025 que se efectuó en el Poliedro de Caracas.

Durante el cierre exitoso de esta alianza, liderado por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, y la titular de la cartera de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, suscribieron el contrato que tiene como objetivo principal establecer las normas y mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y solidaridad para fomentar y promover el turismo receptivo y emisivo.

Este paso consolida la visión de Venezuela como un destino de primer nivel y abre las nuevas puertas para la llegada de los visitantes provenientes de Azerbaiyán, al tiempo que facilita la promoción de las bellezas venezolanas en el mercado euroasiático.

Una oportunidad invaluable

Igualmente, el acuerdo entre Venetur y Access Travel representa una oportunidad invaluable para ambos países, dado que permite la creación de paquetes turísticos innovadores y la promoción cruzada de destinos, en un esfuerzo conjunto por dinamizar la industria y ofrecer las experiencias únicas a los viajeros. Además, reafirma el compromiso con el desarrollo del sector y el posicionamiento de Venezuela en el mapa turístico global.

