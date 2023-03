Compartir

Una venezolana identificada como Petra Flores, de 64 años, fue apuñalada por una vecina en Argentina; informó “Es ReViral”.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de marzo, cuando Flores regresaba a su lugar de residencia, ubicada en Munro, Vicente López, luego de hacer sus compras rutinarias.

Su vecina de nombre Soledad, la atacó con un arma blanca y le propinó nueve puñaladas en distintas partes del cuerpo.

“Llegué a la casa, dejé la puerta entre abierta para que la perra saliera a hacer sus necesidades porque en el conjunto residencial compartimos el patio. Estaba de espalda y cuando volteo estaba la señora con el cuchillo y me lanza la primera estocada, le pregunté que qué le pasaba, me respondió que me odia y que soy una boluda. Comenzó a darme con el cuchillo por el cuello. Yo estaba con mi sobrino, quien es de contextura grande y no podía controlarla. Le lanzó un zapato y nada”, explicó la víctima.

Asimismo, contó que la mujer se transformó y tenía una mirada muy extraña, “como podía me defendía, metía los brazos y me clavaba el cuchillo. Mi sobrino trataba de pararla pero era imposible, gritaba a los vecinos pero nadie llegaba”, eran las 13 horas, por lo que la mayoría de los habitantes de la zona estaban en sus respectivos trabajos.

Soledad estaba como poseída, tenía mucha rabia, nada ni nadie la contenía. Petra y su sobrino intentaban defenderse, en uno de esos movimientos, cayeron sobre un mueble y el muchacho le puso una pierna en el pecho, fue así como pudo detenerla. “Ahí soltó el cuchillo. Subí al otro departamento y pedí ayuda a unos vecinos, mi sobrino corrió a buscar una ambulancia porque yo me estaba desangrando y ahí fue cuando Soledad salió como si nada, se marchó a su casa y aunque pensamos que la pesadilla había acabado, no fue así porque buscó otro cuchillo y me buscaba para seguirme hiriendo”, dijo.

A los minutos, llegaron los funcionarios policiales y trasladaron a Petra hasta el Hospital, donde fue atendida por los hematomas y heridas que tenía.

Al día siguiente y tras las averiguaciones, les informaron que Soledad es una persona con problemas psiquiátricos que aparentemente está medicada. Tiene nueve años viviendo en Munro pero se desconoce si había protagonizado algún episodio similar.

Fuente: Es ReViral

