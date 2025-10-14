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Una mujer venezolana fue asesinada a martillazos en Chile presuntamente por su pareja. El asesinato de Rosannys Calle de 30 años de edad es investigado por las autoridades de ese país. La mujer vivía con el hombre en Arica al norte de Chile.

El cadáver de la mujer fue encontrado en una de las habitaciones de la casa, tras un ataque de su pareja con un martillo. Los detectives de la Brigada de Homicidios investigan el hecho en el cual el sujeto está detenido, el hombre de nacionalidad chilena es el principal sospechoso.

En cuanto al caso se dice que Rosannys había tenido una discusión con una mujer que había estado ligada sentimentalmente a su pareja. Esto pudo ser el detonante del conflicto con el hombre que terminó golpeándola con el martillo.

Venezolana fue asesinada a martillazos en Chile

La Brigada de Homicidios junto al fiscal Rodrigo González se encuentran al frente de las investigaciones del hecho. Cobra fuerza la hipótesis del femicidio, se espera por el resultado de las investigaciones.

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Rosannys era madre de dos niños los cuales quedan en orfandad. Y el caso se suma al de las mujeres venezolanas que han sido asesinadas en Chile. Hace 22 días una pediatra fue asesinada en ese país.

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