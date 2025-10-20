Compartir

Una venezolana fue asesinada de 25 disparos en Perú, en San Juan de Miraflores en Lima, capital de ese país. Valeria Andreína Suárez recibió un total de 25 disparos en plena vía pública, el pasado viernes 17 de octubre de 2025.

Los habitantes de una zona cercana, escucharon una ráfaga de disparos, minutos después encontraron el cadáver de la joven. Al lugar llegó una comisión de las autoridades para hacer el levantamiento del hecho y las investigaciones.

Las personas escucharon luego de los disparos unas motos de alta cilindrada la cual huyeron del lugar. Los agresores en la escena del crimen dejaron un mensaje macabro, una rosa junto al cadáver de Valeria.

Venezolana fue asesinada de 25 disparos en Perú

Se pudo conocer que la policía encontró el cuerpo sin vida de la joven venezolana. Indicaron los investigadores que van a iniciar las averiguaciones del hecho. Resaltaron que la rosa en el lugar lo hace como un detalle macabro con un mensaje que van a descifrar.

Las policías encontró más de 20 casquillos en el sitio, hasta ahora las primeras hipótesis dadas por la policía es que se trata de un asesinato planificado. Por otro lado, indicaron los habitantes de la zona que la joven llegó en la parte trasera de la moto.

NO DEJES DE LEER AHORA: Venezolana fue asesinada a martillazos en Chile por su pareja

Luego fue acribillada en el lugar, resaltan que pudo ser un ajuste de cuentas, como trata de personas entre otras. La policía se encuentra trabajando en el caso el cual ha conmocionado a la población.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas