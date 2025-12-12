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Una venezolana fue asesinada en Bélgica por su pareja, Betshy Vásquez de 29 años murió en la ciudad de Amberes. Por este hecho está señalado Juan bautista Lucena Almao de 42 años, también venezolano.

La joven residía en la calle Hoogstraat, murió al ser atacada por el hombre quien le provocó múltiples heridas. Juan Bautista luego de atacar a Betshy intentó quitarse la vida quedando ahora internado en unidad de cuidados intensivos.

La joven había tomado la determinación este año de dejar al sujeto en el mes de agosto. Pero este se negaba a aceptar la ruptura de la relación amorosa. Ya ella había buscado protección y mediante la Corte donde se emitió una orden de no acercarse a ella.

Venezolana fue asesinada en Bélgica por su pareja

Pero el hombre continuaba insistiendo, la hija de ambos de apenas 6 años de edad quedó en orfandad. La abuela de la pequeña viajó desde Venezuela a Bélgica y asumirá el cuidado de la menor de edad.

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La familia de la joven reside en Barquisimeto y se encuentra realizando los trámites para poder repatriar el cadáver de Betshy. La comunidad venezolana en Europa esperan que se haga justicia por este femicidio.

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