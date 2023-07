El venezolano Alex Ramírez tocó la gloria de la pelota nipona, al ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Japón.

Conocido como Ramichan, Alex Ramírez, de 48 años se destacó por dejar bueno números en su actuación en la pelota rentada de Japón, la Nippon Professional Baseball (NPB), y con ello convertirse en el primer venezolano en el Salón de la Fama del Béisbol de Japón.

Alex Ramírez encabezó la Clase de 2023 del templo nipón, que también contó con el norteamericano Randy Bass, elegido por el Comité de Expertos. Igualmente fue distinguido el compositor Yuji Koseki, seleccionado por el Comité Especial.

El acto se realizó en el estadio Vantelin Dome, de Nagoya, previo al Juego de Estrellas entre la Liga Central y la Liga del Pacífico.

God is good every day to Him all the glory!! Officially inducted into the Japanese baseball Hall of Fame and the first Latin American to do it! Thanks to Y-Swallow, Yomiuri Giants,Yokohama DeNA Baystars, Gunma Diamond Pegasus and Orix Buffaloes organization and to all of my fans! pic.twitter.com/HL6s4DXSBP

— Alex “Ramichan”Ramirez (@Ramichan3) July 19, 2023