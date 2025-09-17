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Un venezolano asesinó a su pareja en Texas y luego se quitó la vida, ambos eran de Puerto Cabello, estado Carabobo y tenían cerca de tres años en ese país. Estos quedaron identificados como José Cotiz Escobar de 43 años y su expareja Katiuska Guedez de Cotiz de 40 años.

Se pudo conocer que estaban en proceso de separación. La dama estaba residenciada en College Station en Texas. Katiuska se encontraba en un autolavado cuando Cotiz llegó al lugar, y se acercó a ella.

Venezolano asesinó a su expareja en Texas

Guedez intentó protegerse con una de las mangueras de agua, cuando vio presuntamente a Cotiz con un arma. Este comenzó a disparar dejándola sin vida en el sitio, el sujeto luego accionó el arma, quitándose la vida.

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Al lugar llegaron agentes de la policía de Texas para iniciar las investigaciones del hecho. No hubo más heridos en el sitio. La comunidad venezolana residente en Estados Unidos lamentó lo ocurrido.

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