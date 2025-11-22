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Venezolano asesinó a su pareja en Chile y el crimen es investigado

By Redacción Carabobo
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Venezolano asesinó a su pareja en Chile

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Un venezolano asesinó a su pareja en Chile y el crimen es investigado por las autoridades de ese país. Maira Alejandra Pérez Dávila de 45 años, también venezolana perdió la vida en el interior de un vehículo esta semana.

El sujeto identificado como Aldryn Areny Osorio Bracamonte está señalado del hecho, este luego del asesinato de su pareja intentó huir pero fue capturado. Se encuentra actualmente en interrogatorios.

El caso estremeció al sector de Alto de Castro en Chiloé, en Chile. Al llegar la policía al automóvil, el hombre se encontraba en las adyacencias de la escena del crimen, escondido tras un contenedor de basura.

Maira Alejandra Pérez Dávila de 45 años, fallecida y Aldryn Areny Osorio Bracamonte señalado del hecho. Fotos: La Guacamaya.

Venezolano asesinó a su pareja en Chile y el crimen es investigado

La policía acordonó el lugar y se mantiene en investigaciones de lo ocurrido. Osorio Bracamonte fue llevado a la sede del Centro de Detención Preventiva donde espera la audiencia de presentación de imputado.

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