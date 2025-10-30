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El venezolano Jesús Valenzuela aparece en el listado de los nominados a Mejor Árbitro del Mundo. Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), que destacó el trabajo del juez deportivo criollo.

Son en total 25 nominados, pero los expertos en el deporte del fútbol consideraron que es un alto logro para Valenzuela. Quien a nivel mundial es uno de los venezolanos más reconocidos por su trabajo de impartir la justicia en la cancha.

Poco a poco el criollo ha estado trabajando para ser uno de los mejores, incluso ha estado en juegos de Premundial de la Conmebol como en otros torneos internacionales. Valenzuela es uno de los siete representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la nominación.

Venezolano Jesús Valenzuela nominado a Mejor Árbitro del Mundo

Los otros árbitros sudamericanos nominados que acompañan a Valenzuela son Darío Herrera y Facundo Tello de Argentina, Esteban Ostojich de Uruguay. Además de Raphael Claus y Wilton Sampaio de Brasil, y Piero Maza de Chile.

La IFFHS ha seleccionado a 25 figuras del arbitraje de las distintas confederaciones para esta distinción. La lista completa de nominados incluye a; Clément Turpin (Francia), Espen Eskas (Noruega), Felix Zwayer (Alemania), François Letexier (Francia), Istvan Kovacs (Rumania), José María Sánchez (España), Maurizio Mariana (Italia), Michael Oliver (Inglaterra), Sandro Schärer (Suiza), Slavko Vincic (Eslovenia) y Szymon Marciniak (Polonia).

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