Compartir

El atleta venezolano Nicolás Claveau aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, luego de destacar en la prueba de esquí sobre nieve en el Mundial celebrado en Finlandia.

La clasificación fue confirmada por su entrenador, César Baena, quien explicó que el joven deportista se ubicó entre los mejores del evento gracias a su rendimiento técnico y el puntaje acumulado. Claveau registró un tiempo de 28:32.3 y terminó con 214.10 puntos de penalización, cifra que le permitió obtener el cupo, ya que el reglamento exige menos de 300 puntos para alcanzar la clasificación olímpica.

Venezolano Nicolás Claveau participará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con este logro, el país vuelve a tener representación en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras ocho años de ausencia, luego de no participar en Pyeongchang 2018 ni en Beijing 2022.

Claveau, de 22 años, nació en Venezuela y desde hace varios años entrena y compite en Canadá, donde además desarrolla estudios universitarios en Ingeniería. Su desempeño en el circuito internacional lo consolidó como uno de los atletas emergentes del país en deportes sobre nieve.

El esquiador afrontará ahora el próximo ciclo competitivo con la mira puesta en su debut olímpico, que marca un nuevo capítulo para el deporte invernal venezolano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas