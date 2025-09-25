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Un venezolano podría pagar una pena de 30 años por hacerse pasar por estudiante de secundaria. El caso de Anthony Emmanuel Labrador Sierra de 24 años es complejo ya que se hizo pasar por un estudiante de 16 años.

En una escuela de Ohio descubrieron lo que había hecho el sujeto nacido en Venezuela. Este presentó papeles y se hizo pasar como una persona de 16 años. El fin era estudiar y vivir en la escuela.

Llegó a Estados Unidos en el año 2020, había sido estudiante hasta que fue descubierto. Jugaba fútbol estudiantil esto junto a alumnos del nuevo ingreso. Habían sospechas que este era adulto, hasta que fue descubierto.

Venezolano podría pagar esta pena por hacerse pasar por estudiante

Cuando llegó no tenía hogar, y la escuela aceptó darle apoyo para que viviera en la instalación educativa. El caso ha sido uno de los más sonados en Ohio e incluso ha hecho que otros jóvenes de otras nacionales sean investigados sobre todo por la edad.

Este caso de falsificación de la edad ha sido uno de los más conocido en los últimos meses. Este vivía con una pareja que le daba techo y comida a estudiantes de otros países. Cuando fue descubierto estos por poco enloquecen.

Ya las sospechas estaban cuando este se ponía a jugar fútbol con jóvenes de 14 años, donde este parecía ser más fuerte y alto. Se esperan por los cargos y el juicio que podría tener el venezolano.

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