El cantautor venezolano radicado en Madrid, Rammar, estrenará el nuevo sencillo promocional titulado “Cuando te vi”, un pop romántico y contagioso.

Con este single, el autor del éxito musical “Si me das”, del disco “Bidimensional”, de Guaco, y ganador de un Grammy Latino en 2017, continúa su trabajo como compositor y reaparece en la palestra con un sonido internacional, muy rítmico y jovial, con sonidos y estilo de los 80`.

El joven artista anunció que su álbum incluirá muchos géneros musicales y hace alarde de haber crecido durante una época caracterizada por una gran diversidad musical que le ha influenciado al momento de escribir letras para él desde que era un adolescente de 16 años, así como para otros intérpretes como sus coterráneos Mily Osuna y Jhey Pi.

Rammar, quien además interpreta el piano y la guitarra, confiesa que aun cuando su inspiración artística es variada, se inclina por la balada y el pop. En su repertorio, figuran canciones En mis sueños (2016), Yo te Esperaré (2017), Mi turno (2019), Te va a encantar (2019), Aléjate (2019 y Es para ti (2022).

“Cuando te vi”, lo que pudo ser y no fue

Rammarpop, como es conocido en sus redes sociales, confesó que esta canción “no fue escrita para alguien en especial”, sino que está inspirada en múltiples episodios que vivió en lugares públicos, cuando al encontrarse de paso por algunos sitios, experimentó ese cruce de miradas y sonrisas con alguien, sin atreverse a acercarse a esa persona.

-A todos nos ha pasado, hemos visto al amor de nuestras vidas quizás en un aeropuerto, estación de tren o en un bar y nos hemos quedado paralizados, dejando escapar la oportunidad de volver a ver a esa persona y esta canción habla de esa utopía, de cómo hubiese sido si en uno de esos cruces o señales me hubiera acercado a hablarle. Lo que no hice en la vida real, lo recreé en esta canción, por eso me gusta tanto, es un ejercicio de lo que hubiese pasado si al final me hubiese atrevido aunque sea una vez a hablarle a esa persona-, cuenta el compositor.

El videoclip de “Cuando te vi” dirigido por Gabriel Alcarra, fue rodado en las calles del centro de Madrid y campos en las afueras, y protagonizado por la modelo y presentadora venezolana Yerardy Montoya, participante del Miss Venezuela 2017, junto a Rammar, quienes se conocieron en la capital española a través de la misma pasión por la música.

