Los venezolanos mostraron todo su poder en la primera jornada de abril en las Grandes Ligas, luego de que tres de ellos conectaran cuadrangular.

El primero de ellos resultó Ronald Acuña Jr (1), quien en el mismo primer inning conectó un jonrón de línea hacia el jardín derecho en la victoria de Bravos de Atlanta siete carreras por dos sobre Nacionales de Washington.

En ese mismo compromiso, Keibert Ruiz conectó para de imparables, entre ellos un vuelacerca solitario (1), para la causa de Washington.

El tercero que se voló la barda resultó Andrés Giménez, quien dio un cuadrangular solitario (1) en la blanqueada de Guardianes de Cleveland 2×0 frente a Mellizos de Minnesota.

Por su parte, Miguel Cabrera dejó atrás a Ichiro Suzuki en el 23º en ranking de todos los tiempos en imparables, en la derrota de su equipo Tigres de Detroit 12×2 ante Rays de Tampa Bay.

El maracayero conectó un sencillo remolcador en la cuarta entrada, para llegar a los 3.090 hits en su carrera, y ahora poner en la mira a Dave Winfield (3.110) y Álex Rodríguez (3.115).

The @tigers are on the board, thanks to @MiguelCabrera! #RepDetroit pic.twitter.com/0TfVJOIDe7

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) April 1, 2023