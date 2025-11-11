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Este lunes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, anunció que a los venezolanos que actualmente enfrentan distintas vicisitudes en Estados Unidos a causa de la suspensión del “Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del presidente Donald Trump, se les facilitará el retorno a Venezuela mediante la “Gran Misión Vuelta a la Patria”.

“Esos compañeros que hoy están siendo echados allá, saben que tienen en su país un lugar donde ser recibidos por sus familias”, indicó el también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Asimismo, lamentó las diversas dificultades que numerosos venezolanos residentes en Estados Unidos enfrentan a diario a causa de la suspensión del TPS.

Venezolanos en EE. UU. afectados por la suspensión del TPS

“Dicen algunos que hay 350 mil venezolanos, otros que dicen 600 mil, y el acoso contra el pueblo de Venezuela va más allá de eso. Los venezolanos no pueden comprar propiedades en algunos sectores de Estados Unidos; así tengan tiempo viviendo allí, no pueden comprar, se les tiene prohibido, y además padecen persecuciones en las calles, lo cual es una situación terrible”, comentó el capitán Cabello Rondón.

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