Dos peloteros venezolanos aparecen en el top 10 de los mejores 100 prospectos de MLB para la temporada 2023, publicado este jueves por Pipeline.

Francisco Álvarez, quien debutó al final de la temporada pasada con Mets de Nueva York, está ubicado en el tercer puesto, luego de que la temporada pasada resultó elegido como el mejor amateur en las Grandes Ligas.

El receptor de 21 años disputó 112 juegos en las menores durante el 2022, entre las categorías AA y AAA, en los cuales dejó promedio de .260, con 27 cuadrangulares y 78 impulsadas, además de un elevado slugging de .511 y un OPS de .855.

Mientras que con los Mets, aunque solo bateó tres hits en doce turnos (.167), entre sus imparables dio un doble y un vuelacerca.

Entre tanto, Jackson Chourio, jardinero de Cerveceros de Milwaukee que aún no juega su primer partido en las mayores, se encuentra en la octava posición.

Con apenas 18 años, Chourio comenzó el año en Clase A, para luego ascender a A+ y posteriormente a AA. En total, bateó para .288 con 20 jonrones, 75 impulsadas e igual número de anotadas, además de 16 bases robadas, en 99 compromisos.

A continuación, el listado completo de los 10 mejores prospectos de la MLB para la temporada 2023.

Los Mejores 10

1. Gunnar Henderson, 3B/SS, Orioles

2. Corbin Carroll, OF, D-backs

3. Francisco Álvarez, C, Mets

4. Jordan Walker, OF, Cardenales

5. Anthony Volpe, SS, Yankees

6. Andrew Painter, LD, Filis

7. Grayson Rodríguez, LD, Orioles

8. Jackson Chourio, OF, Cerveceros

9. Marcelo Mayer, SS, Medias Rojas

10. Elly de la Cruz, SS/3B, Rojos

