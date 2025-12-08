Compartir

Venezolanos triunfaron en olimpiadas de matemáticas, los jóvenes que integran el Programa Nacional Semilleros Científicos obtuvieron excelentes lugares en dicha competición. Las olimpiadas se realizaron en México como en Indonesia.

En Indonesia en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas celebradas recientemente triunfaron Axel de Jesús Hernández Malavé y Carlos Alberto Gómez Lozano. Quienes conquistaron el oro.

Mientras que Ibrahim Rahwan Falaha y Joseph Pérez se quedaron con la plata; y Gianfranco Baltazar Pérez recibió una mención honorífica. Esto realza los avances que han tenido los jóvenes en esa contienda, dejando el nombre del país en alto.

Mientras que en la otra olimpiada que se llevaron a cabo en México triunfaron Joseph Pérez quien conquistó la plata. Mientras que el joven Ibrahim Rahwan Falaha recibió mención honorífica.

Venezolanos triunfaron en olimpiadas de Matemáticas

El presidente Nicolás Maduro a través de su canal en la red social Telegram tuvo palabras para los muchachos que fueron a México como a Indonesia. Resaltando la bonita labor que tuvieron en dejar a Venezuela en los más alto.

«Sigan adelante, construyendo el futuro próspero y forjándose en la práctica con ética y empeño para el desarrollo de nuestra hermosa Patria. ¡Los felicito! ¡Dios los bendiga, muchachos!», expresó

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas