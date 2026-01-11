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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial este en respuesta a la reciente alerta de viaje publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela y extremar precauciones ante supuestos “riesgos graves”.

En el texto oficial, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores calificó la advertencia estadounidense de “relatos inexistentes”, y aseguró que se busca “fabricar una percepción de riesgo que no existe”.

El comunicado enfatiza que el país se encuentra en “absoluta calma, paz y estabilidad”, con todos los centros poblados, vías de comunicación, controles de seguridad y puntos oficiales funcionando con normalidad absoluta bajo el control del Gobierno.

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Las autoridades venezolanas señalaron que “la totalidad de las armas de la República” se encuentran bajo control institucional, reafirmando que el Estado es “el único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”. Asimismo, el texto ratifica el compromiso de la República con la paz, la estabilidad institucional y la convivencia armoniosa de la población, rechazando cualquier intento de generar incertidumbre sobre la situación interna del país.El comunicado también deja claro que la advertencia emitida por el Gobierno estadounidense se basa en supuestos no verificados, y llama a la comunidad internacional a contrastar la información a través de fuentes confiables.

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