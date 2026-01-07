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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló este martes la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, una de las dos instancias de alto nivel creadas para garantizar la continuidad administrativa y la Soberanía Integral de la Nación.

La medida fue anunciada inicialmente por Rodríguez durante el Consejo de Ministros N.º 757, realizado la noche del domingo. En dicha sesión, se informó que el objetivo central de este Estado Mayor es “garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento” frente a las recientes tensiones políticas y presiones externas.

Entre los integrantes de este equipo de trabajo económico y productivo, que se activa a partir de este martes, se encuentran: Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía, quien encabeza la Comisión; Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas; Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura; MG Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación; Cap. Julio León Heredia, ministro de Agricultura Productiva y Tierras; Tcnel. Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional; Alex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional; y Ángel Prado, titular de Comunas, Movimientos Sociales y la Agricultura Urbana.

Estado Mayor Agroalimentario e Industrial

La creación de esta Comisión se produce simultáneamente con la conformación de una instancia de alto nivel para la liberación del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras su secuestro por parte del Gobierno de los Estados Unidos la madrugada del sábado 3 de enero.

Rodríguez asumió el cargo en cumplimiento de un dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), invocando el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para asegurar la estabilidad institucional.

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