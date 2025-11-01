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El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó este viernes el agradecimiento del Gobierno Bolivariano a Rusia por su postura en defensa de la soberanía de Venezuela, ante las escaladas militares que Estados Unidos libra en el mar Caribe.

A través de su cuenta Telegram, el canciller Gil destacó que “en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de Rusia por su inquebrantable apoyo en la defensa de nuestra soberanía”.

Venezuela agradece respaldo de Rusia ante agresión de EEUU

Asimismo, reiteró que Moscú y Caracas se consolidan como aliados estratégicos, “y estamos listos para fortalecer nuestra cooperación en áreas clave de desarrollo y progreso mutuo”, agregó el diplomático venezolano.

Cabe destacar que este jueves 30 de octubre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Moscú está preparada para responder a las peticiones de Caracas conforme al acuerdo de asociación bilateral.

Incluso, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reiteró que cualquier acción en torno a Venezuela debe respetar el derecho internacional: “Venezuela es un Estado soberano y, en cualquier caso, partimos de la base de que todo lo que ocurra en torno a Venezuela debe hacerse de conformidad con el espíritu y la letra del derecho internacional”.

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