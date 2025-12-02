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Los vuelos de repatriación desde Estados Unidos fueron solicitados por el gobierno norteamericano. Es por ello que la Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó sobre el pedido para reanudar los vuelos con migrantes venezolanos.

La solicitud se habría hecho en las últimas horas, mientras la Autoridad Aeronáutica de Venezuela hacía los contactos pertinentes. De esta manera los vuelos estarán llegando nuevamente en la semana.

Venezuela aprobó vuelos de repatriación desde Estados Unidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro autorizó el ingreso al espacio aéreo de aeronaves de la línea internacional Eastern Airlines. Con la ruta Phoenix Arizona Maiquetía en Venezuela.

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Para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes. Desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense.

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