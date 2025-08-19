Este lunes Venezuela consiguió su tercer blanqueo para vencer por 4-0 a Japón en los míticos campos de Williamsport, avanzando a la semifinal internacional en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025.

Venezuela se enfrentará al ganador del desafío entre China Taipéi y Aruba el próximo miércoles a las 1:00 PM en el Volunteer Stadium durante la semifinal internacional.

Después de una extensa sequía de 24 años sin ganarle a Japón un juego de Little League World Series, los campeones de Venezuela han ligado 2 victorias en las ediciones más recientes del torneo de béisbol infantil más famoso del mundo; la primera en 2024 para llegar a la final internacional.

La Pequeña Liga Cardenales espera que su tercer blanqueo también sea el presagio de un nuevo juego por el título internacional y, probablemente, en búsqueda del campeonato absoluto. De los 5 equipos en la historia que iniciaron su participación con marca de 3-0 y sin recibir carrera en contra, 3 de ellos se coronaron campeones absolutos (New Jersey 1970, China Taipéi 1973 y México 1997).

Juan Reyes se encargó de mantener viva la racha de 18 entradas sin recibir carrera para Venezuela en este inicio del torneo. Aunque un par de sencillos y un out productivo le hicieron enfrentar la primera entrada con corredores en posición de anotar, Juan logró ponchar a Kensei Takeuchi para terminar la entrada, su primer chocolate de la jornada.

Antes de que Reyes siquiera tomara por primera vez en el montículo, la ofensiva le dio la ventaja conectando 3 imparables y un rodado que, aún cuando parecía para doble play, propició que el campocorto hiciera un tiro desviado a la inicial que le permitió a los corredores pisar la goma.

Reyes también contribuyó a la ofensiva con un hit remolcador en la tercera que, junto al elevado de sacrificio de Jesús Gómez, pusieron a Venezuela con ventaja de 4-0 en la pizarra.

Entre la primera y la cuarta entrada, Reyes retiró a 10 bateadores en fila y no recibió hit hasta la última entrada cuando el cansancio y los nervios lo volvieron a abordar, regalando una base por bolas y recibiendo un imparable.

Con lo último que tenía en el tanque, Juan Reyes ponchó a los últimos dos bateadores para completar una joya de 6.0 episodios con 3 hits, 2 bases por bolas y 9 ponches. Reyes tiene 12.0 entradas en blanco con 18 ponches en sus primeras dos aperturas del torneo. Por el reglamento de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, Juan Reyes tendrá que descansar los próximos 4 días y su próxima aparición sería hasta la final internacional.