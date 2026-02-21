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Venezuela confirma sustituciones de emergencia en su roster para el Clásico Mundial

By Lubin Molero
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Venezuela con bajas en el Clásico Mundial
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de Venezuela suma las bajas de Oddanier Mosqueda y José Alvarado, para el Clásico Mundial de Beisbol. Ambos se unen a la ausencia ya confirmada de su compatriota el abridor zuliano Pablo López.

La Federación Venezolana de Béisbol realizó nuevos movimientos en su roster oficial. Esto pocos días del inicio del Clásico Mundial 2026, tras confirmarse dos nuevas bajas importantes.

El lanzador Oddanier Mosqueda quedó fuera de la convocatoria tras presentar molestias físicas en el codo durante sus recientes sesiones de preparación, según informaron fuentes cercanas al equipo.

Por su parte, el relevista zurdo José Alvarado no podrá participar debido a inconvenientes con su póliza de seguro. Un requisito indispensable para los jugadores activos en las Grandes Ligas.

Estas ausencias se suman a la de Pablo López, quien se someterá a una cirugía Tommy John, siendo sustituido oficialmente en la rotación por el zurdo Jhonathan Díaz.

Venezuela con bajas en el Clásico Mundial

Ante estos contratiempos, el cuerpo técnico liderado por Omar López se encuentra realizando los ajustes necesarios para anunciar a los nuevos integrantes del cuerpo de lanzadores criollo.

Pese a todo, la gerencia mantiene el entusiasmo de conformar un equipo competitivo que permita a Venezuela pelear por el título mundial.

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