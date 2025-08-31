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La delegación venezolana, conformada por las agrupaciones Francisco Pacheco y su Pueblo y Family Ground, cautivó con su participación en la XV edición del Festival de Artes del Caribe (Carifesta) 2025, donde mostraron la riqueza de la música tradicional de la nación Bolivariana.

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Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Instagram. “Mientras un infame tiburón acecha con sus fauces en el Caribe, Venezuela brilla con su diversidad cultural en Carifesta 2025”, expresó.

Asimismo, resaltó la capacidad de la cultura venezolana para imponerse frente a las amenazas y la injerencia. En este festival también participa un equipo del Instituto Nacional de Nutrición (INN), que ha ofrecido muestras gastronómicas para dar a conocer la política alimentaria del país, conocida como 4S (sano, sabroso, seguro y soberano) y deleitar los paladares de los asistentes con los sabores venezolanos.

El Carifesta, organizado por la Comunidad del Caribe (Caricom), busca fortalecer la unidad a través de la diversidad. El encuentro, aclamado como un “intercambio inspirador de flujos creativos”, tiene sus orígenes en el primer Festival de Artes del Caribe, celebrado en 1952 en San Juan, Puerto Rico, que despertó el entusiasmo por celebrar la excelencia del arte caribeño en toda la región.

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