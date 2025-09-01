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El campeón de la Copa Panamericana de Voleibol Senior Masculina, tiene nombre y es Venezuela. Con mucho empeño los jugadores criollos dejaron en alto el nombre de nuestra nación en dicho evento.

La medalla dorada y el primer lugar fueron para los nuestros, quienes conquistaron este importante torneo deportivo. Recordemos que el nivel del voleibol en Venezuela siempre ha sido alto.

Copa Panamericana de Voleibol Senior Masculina

Desde las categorías menores se han formado poco a poco y tenemos una selección senior que pudo alzarse con este certamen. No es fácil mantener el nivel deportivo pero Venezuela lo ha logrado.

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Nuestra selección conquistó por primera vez en la historia de esta competencia la medalla de oro al derrotar al anfitrión México por 3-1. Con esta victoria el equipo también logró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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