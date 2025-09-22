Compartir

Venezuela campeona de Voleibol U-17 y se alista ahora para ir al Mundial de la categoría. Las jóvenes venezolanas colocaron su empeño para vencer a Brasil y alzarse con la victoria. Un excelente desempeño en unión que rindió sus frutos.

El campeonato reunió a las selecciones sudamericanas de la categoría en Lima Perú. Las criollas mostraron el nivel dejando atrás al equipo brasilero. Venezuela arrasó al ganar en tres sets sin dejar oportunidad a las de Brasil que había llegado con el favoritismo.

Venezuela campeona de Voleibol U-17

Yalesca Colina como Armanda Pachecho cargaron a las demás jóvenes con un alto nivel deportivo. Mostrando de esta manera que Venezuela recupera de esta manera el sitial de honor en el deporte de la malla y el balón.

NO DEJES DE LEER AHORA: Magallanes presentó su importación para la temporada 2025 2026

​Pacheco y Colina mostraron el juego impecable sobre las rivales de Brasil, que tampoco se rindieron. Venezuela luchó desde los primeros minutos del encuentro para poder terminar siendo campeonas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas