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La imagen de Trump sobre el territorio venezolano donde se muestra a Venezuela como parte de Estados Unidos tuvo una respuesta rápida por parte del gobierno encargado. La misma fue catalogada como “Fake News”.

Venezuela catalogó como Fake News imagen de Trump sobre el territorio

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez dio a conocer una captura de pantalla sobre la imagen con la palabra “Fake”. La imagen del mandatario estadounidense muestra a países como Canadá, además de Groenlandia y Venezuela como parte de Estados Unidos.

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