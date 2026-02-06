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Venezuela cayó en su debut ante Panamá en Serie de las Américas

By Danny Valdiviezo
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Venezuela cayó en su debut ante Panamá

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Danny Valdiviezo
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Venezuela cayó en su debut ante Panamá en Serie de Las Américas en el estadio Monumental de Caracas 8×7. El equipo Magallanes campeón de Venezuela no pudo con los rivales que tuvieron peloteros venezolanos.

La ofensiva venezolana buscó la manera de mantenerse adelante pero luego del quinto tramo los panameños se fueron adelante. El venezolano Gabriel Noriega quien está reforzando a Panamá largo doblete que colocó adelante a los canaleros 7×6.

Venezuela cayó en su debut ante Panamá en Serie de las Américas

Luego hicieron una más para mantener la diferencia, el pitcheo de Panamá pudo mantener a raya a los venezolanos. Venezuela pudo fabricar una carrera más mediante un wild pitch y colocar el juego 8×7.

Argentina dio cuenta de Curazao

El equipo de Argentina que también cuenta con venezolanos, pudo sacar una victoria bajo la manga ante la selección de Curazao en entradas extras con pizarra de 8×7. A primera hora Colombia superó a Nicaragua.

Juegos para este viernes

1:30 p.m. en el Monumental, Nicaragua ante Cuba.

4:30 p.m. En Macuto, Curazao y Panamá.

7:30 p.m. en el Monumental, Venezuela contra Argentina.

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SourceNoticias24Carabobo
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