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El ejecutivo nacional de Venezuela sostuvo este viernes una reunión acerca de cooperación energética con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, en el Palacio de Miraflores.

El encuentro tuvo como propósito central abordar temas de interés estratégico en materia de recursos naturales y suministro eléctrico. Fortaleciendo así los lazos bilaterales tras la conversación sostenida el pasado 18 de febrero entre la mandataria venezolana y el presidente Gustavo Petro.

Durante la jornada en el salón «Sol del Perú», las delegaciones evaluaron los avances en el intercambio económico y de seguridad que rigen la relación actual entre ambas naciones. Esta visita técnica precede a un próximo encuentro binacional a nivel de Jefes de Estado. Mismo que busca consolidar los proyectos de interconexión y desarrollo que se han venido gestando desde la normalización de las relaciones diplomáticas.

Cooperación energética entre Venezuela y Colombia

Se pudo conocer que para este 2026 se mantienen los esfuerzos para fortalecer la reapertura de fronteras y la operatividad total de los consulados en ambos territorios.

El plan de integración económica prioriza el desarrollo en los estados Táchira y Zulia, así como en el departamento del Norte de Santander.

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