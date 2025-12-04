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La cantidad de harina de trigo que consume Venezuela al año fue dada a conocer por Tomás Ramos, presidente de la Federación Venezolana de Industrias de la Panificación y Afines; mejor conocida como Fevipan.

Indicó que Venezuela consume al año un total de 1.200.000 toneladas de harina de trigo al año. Con un promedio de 100.000 toneladas al mes, resaltó que el país tiene molinos que aunque pequeños aportan a los derivados del trigo.

«Hay una serie de molinos que han venido aportado y tenemos molinos en Venezuela que han venido creciendo y aportando también soluciones para la cesta»; indicó Ramos titular de Fevipan.

Venezuela consume esta cantidad de harina de trigo al año

«Toda inversión en nuestro país, realmente que sirva para una competencia sana, que sirva para que se beneficie el venezolano. Que sirva para que tengamos materia prima, pues bienvenidos», sumó.

Igualmente, manifestó en Unión Radio que nadie se puede resistir a que el país vaya avanzando con más empresas, porque «las importaciones nos hacen daño y debemos convertirnos en una nación realmente más que importadora, ser exportadora».

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