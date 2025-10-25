Compartir

La selección femenina Sub-17 de Venezuela sumó su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Sudamericano FIBA al imponerse 65-60 frente a Paraguay, anfitriona del torneo en el Arena UENO COP de Asunción.

El conjunto criollo protagonizó una remontada memorable en el último cuarto. A falta de 1:31 para el final, las venezolanas estaban abajo por seis puntos, pero lograron anotar 12 unidades mientras las locales solo sumaron una, volteando el marcador en los instantes decisivos.

Venezuela en el Sudamericano FIBA Sub-17

Una vez más, el equipo nacional tuvo que sobreponerse a un inicio desfavorable, cediendo el dominio a las paraguayas que mantuvieron la ventaja hasta el último periodo. Sin embargo, la defensa ajustada y la efectividad ofensiva permitieron a Venezuela cerrar el cuarto 16-17 y asegurar el triunfo por cinco puntos.

Con este resultado, Venezuela se prepara para enfrentar a Brasil en busca del pase a la final, mientras que Paraguay se medirá ante Argentina este sábado 25 de octubre.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: