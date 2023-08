Venezuela Sub-12 resultó ganadora del bronce en el Mundial de beisbol de esa categoría, luego de derrotar a Japón 9 carreras por 8.

Los criollos dirigidos por Rafael Herdé, se impusieron a su homólogo asiático 9-8 en el ASPC Youth de Tainan City, lugar donde disputaron la intensa contienda por el último cupo del pódium.

Durante la primera entrada los venezolanos tomaron la ventaja de la contienda gracias a un cuadrangular de Alexandro Ladera.

Sin embargo, a partir de la segunda vuelta, el intercambio de puntos y golpes entre ambas escuadras fue protagonista durante todo el partido.

La primera remontada de Japón llegó con tres indiscutibles consecutivos y un wild pitch de Willy Rodríguez que establecieron el 2-3.

Más tarde el tricolor, logró estar dos puntos por arriba, tras un relevo de lanzadores en Japón. Por otro lado, cerrando el mismo inning los asiáticos demostraron su poderío con tres anotaciones por todo el jardín izquierdo, dejando el tablero en 4-6.

Venezuela igualó las acciones con José Castillo, en el quinto acto, donde se fabricaron dos anotaciones; para el último acto Ángel Rondón y Ladera se combinaron para sumar tres carreras al conjunto nacional.

Finalmente, luego de algunos errores y un cambio de lanzador, Venezuela Sub-12 resultó ganadora del bronce en el Mundial de Beisbol, ante Japón.

🥉 🇻🇪 Here is the final out and 🇻🇪 Venezuela won the Bronze Medal!#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/z6dK7qfMQH

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 6, 2023