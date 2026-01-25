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Los productos bajo el sello «Hecho en Venezuela» cautivaron a los asistentes de Fitur 2026. Gracias al trabajo conjunto con el Instituto Marca País, se proyectó en esta vitrina turística la identidad, cultura y bondades de la nación; el ron, cacao y café fueron los protagonistas de una degustación que destacó por su sabor y calidad de exportación.

‎En esta cita, la alegría y el carisma de la delegación venezolana captaron la atención de miles de visitantes, quienes acudieron al stand criollo para conocer los destinos turísticos que ofrece el territorio nacional. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, mostró gran satisfacción por la masiva concurrencia de turoperadores, inversionistas y público general.

Venezuela deslumbra en la Fitur

La titular de la cartera turística enfatizó que la presencia del país en esta plataforma internacional permite desmontar las campañas de descrédito contra la nación caribeña. “Compartir el trabajo que realizan nuestros productores y las comunidades organizadas a través de los emprendimientos es la mejor forma de elevar nuestra voz ante las injusticias y difamaciones. Reiteró que Venezuela es un pueblo cordial, trabajador y de paz.

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