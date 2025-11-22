Compartir

Este jueves, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, abanderaron a la delegación venezolana que participará en la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO), en Singapur, del 26 al 28 de noviembre.

«La edición 2025, bajo el lema ‘El futuro de los robots’, convoca a imaginar cómo las tecnologías inteligentes pueden integrarse a nuestra vida diaria y aportar soluciones a los grandes desafíos del planeta; desde la construcción de ciudades del mañana hasta las misiones para explorar el espacio», escribió la ministra en su cuenta de Telegram.

Venezuela en las Olimpiada Mundial de Robótica

Asimismo, Jiménez explicó que serán nueve equipos los que participarán en representación del país. «Son 26 niñas, niños y jóvenes, que concretaron su clasificación en la Olimpiada Nacional de Robótica y hoy asumen la responsabilidad de alzar el tricolor con ideas brillantes, creatividad y disciplina», señaló.

La ministra aseguró que llegar a este escenario mundial es demostrar que «somos la Venezuela Potencia, la que avanza con inteligencia y trabaja por el futuro».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas