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Pablo López, el estelar lanzador zuliano de los Mellizos de Minnesota no podrá asistir al Clásico Mundial de Beisbol que está pautado para dentro de unas semanas. El oriundo de Cabimas estaba llamado a ser el abridor de la rotación que dirige el mánager Omar López.

López sufrió una lesión en su codo y permanece en reposo absoluto. Jeremy Zoll, gerente general de los Mellizos dijo que López sufrió un desgarro colateral ulnar en su codo derecho. El hecho ocurrió en uno de los estadios de Fort Myers.

López estaba trabajando en una práctica de bateo en vivo, luego de dos entradas sintió un dolor agudo en el codo. Los médicos recomendaron por ahora tener reposo, pronto le harán una segunda evaluación.

Pablo López lesionado

Hasta ahora las opciones médicas que hay incluyen una cirugía, los médicos darán un reporte hoy sobre el estado de salud de López. “El Doctor” es una de las cartas de pitcheo de los Mellizos para esta temporada.

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El equipo de Venezuela tenía a López como su principal abridor, por ahora estudian entre otras opciones quien puede estar en el cupo del diestro. Los criollos debutan contra Países Bajos en el Clásico Mundial

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