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En un gesto de solidaridad regional, el Barco del ALBA-TCP zarpó desde el Puerto Internacional de La Guaira con más de 5 mil toneladas de ayuda humanitaria destinadas al pueblo cubano, recientemente afectado por el huracán Melissa en la región oriental de la isla.

El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Rander Peña, informó que el envío incluye 102 contenedores cargados de alimentos, medicinas, enseres y juguetes, como parte de una acción coordinada por el presidente Nicolás Maduro.

«Estos son los barcos que salen de Venezuela y navegan el Mar Caribe, barcos llenos de soluciones, esperanza y vida», expresó Peña, destacando que esta misión representa una manifestación concreta del compromiso venezolano con la paz y la cooperación entre los pueblos.

Venezuela envía de ayuda humanitaria a Cuba

El zarpe fue acompañado por autoridades y representantes del bloque regional, quienes subrayaron que, pese a las presiones externas, Venezuela mantiene firme su vocación solidaria. «Vaya todo nuestro amor al hermano pueblo de Cuba, con quienes hemos construido una lealtad infinita y mutua», añadió Peña.

Este envío se suma a las 26 toneladas de ayuda que llegaron a Cuba el pasado 30 de octubre a bordo de un avión de la aerolínea Conviasa, reforzando el puente humanitario entre ambas naciones.

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