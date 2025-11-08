En un gesto de solidaridad regional, el Barco del ALBA-TCP zarpó desde el Puerto Internacional de La Guaira con más de 5 mil toneladas de ayuda humanitaria destinadas al pueblo cubano, recientemente afectado por el huracán Melissa en la región oriental de la isla.
Venezuela envía de ayuda humanitaria a Cuba
El zarpe fue acompañado por autoridades y representantes del bloque regional, quienes subrayaron que, pese a las presiones externas, Venezuela mantiene firme su vocación solidaria. «Vaya todo nuestro amor al hermano pueblo de Cuba, con quienes hemos construido una lealtad infinita y mutua», añadió Peña.
Este envío se suma a las 26 toneladas de ayuda que llegaron a Cuba el pasado 30 de octubre a bordo de un avión de la aerolínea Conviasa, reforzando el puente humanitario entre ambas naciones.
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