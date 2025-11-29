A través de un comunicado emitido por el canciller de la República, Yván Gil, el gobierno venezolano expresó su profundo lamento y deseo de consuelo para los familiares de las víctimas.
Este viernes, Venezuela manifestó «sus más sentidas condolencias» y extendió su solidaridad hacia la República China, en relación con la tragedia ocurrida en Hong Kong este miércoles.
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Incendio en Hong Kong
Un devastador incendio arrasó un complejo residencial en el distrito Tai Po, al norte de Hong Kong, dejando un saldo provisional de 36 personas fallecidas y 279 desaparecidas.
A través de un comunicado emitido por el canciller de la República, Yván Gil, el gobierno venezolano expresó su profundo lamento y deseo de consuelo para los familiares de las víctimas. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de quienes participan en las labores de rescate.
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