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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela envió este lunes 10 de noviembre un segundo buque cargado con 2.531 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a Cuba en la recuperación de los graves daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente del país.

El embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo, destacó que la ayuda es resultado de los lazos históricos de solidaridad que unen a La Habana y Caracas, pese a las amenazas y “en medio del asedio que tiene la Revolución Bolivariana, lo que emergen de este pueblo es realmente cariño, solidaridad, amor hacia el pueblo cubano”.

Por otra parte, el vicecanciller de Venezuela para el Caribe, Raúl LiCausi, declaró que el barco transporta alimentos, colchones e insumos eléctricos, al tiempo que reafirmó el compromiso bilateral. “En momentos donde hay una amenaza climática, una amenaza producto del cambio climático, una amenaza militar, una amenaza de sanciones económicas permanentes de medidas coercitivas sobre nuestros países, es fundamental reforzar la unidad”, puntualizó.

Venezuela segundo buque ayuda humanitaria Cuba

Este envío eleva a más de 5.000 toneladas el total de la asistencia canalizada a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).

Además del apoyo material, un equipo de 22 profesionales venezolanos, incluyendo especialistas en vialidad, ya se encuentra en Cuba para colaborar en la restauración del tendido eléctrico y otras infraestructuras críticas.

El paso del Huracán Melissa por el oriente cubano afectó más de 93.000 viviendas y un total de 750.000 personas fueron evacuadas de manera preventiva, con el fin de resguardar a la población y evitar pérdidas humanas. Incluso se reportó más de 1500 escuelas con daños considerables y 400 centros de salud.

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