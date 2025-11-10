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Venezuela es campeona de los VII Juegos Deportivos Escolares y del Caribe

By Danny Valdiviezo
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Venezuela es campeona de los VII Juegos Deportivos Escolares

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Danny Valdiviezo
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La delegación de Venezuela es campeona de los VII Juegos Deportivos Escolares y del Caribe que se celebraron en Córdoba, Colombia. La información la dio a conocer el ministro de Educación, Héctor Rodríguez en su canal de Telegram.

Los venezolanos mostraron ímpetu deportivo y brillaron en la mayoría de las categorías. Obteniendo de esta manera un total de 199 medallas, donde los atletas y entrenadores colaboraron para lograr el primer lugar.

Tanto en las disciplinas deportivas de conjunto como en las individuales brillaron los nuestros, con altos puntajes que los llevaron a los primeros lugares. Cada uno colocó su extra para dejar el nombre de nuestro país en alto.

Cada uno de ellos cosechó la constancia, además de la dedicación en cada una de su especialidad para ahora ser los primeros del área del Caribe. Dejando claro que Venezuela está siempre lista en materia deportiva.

Venezuela es campeona de los VII Juegos Deportivos Escolares y del Caribe

El esfuerzo y talento de nuestros atletas quedó demostrado en esta competición. “Nos sentimos profundamente orgullosos de cada uno de ellos. ¡Felicitaciones campeones!; dijo el ministro Rodríguez.

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