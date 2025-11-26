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Venezuela es un escenario para el turismo y no hablamos de solamente las playas y Canaima. Es hermoso recorrer Venezuela, ir desde Valencia a Maracaibo, ir a los llanos, Guanare, Puerto La Cruz, entre otros.

Es sin duda algo hermoso disfrutar los paisajes, dar a conocer cada rincón del país, como lo es el oriente, Anzoátegui, Monagas y Sucre. Hablar de las playas de Sucre, de cómo Cumaná la baña el Mar Caribe.

Si cruzamos llegamos a la isla de Margarita, la cual es un escenario también bien hermoso de recorrer como de conocer. Monagas, Sucre y Anzoátegui tienen mucho para dar en el turismo, con playas, ríos y buenos paisajes.

Venezuela es un escenario para el turismo

Guárico, Apure y los llanos donde se nos pierde la vista en aquel verdor que hay y donde hay tanto para dar. Portuguesa llama la atención con sus girasoles los cuales se han hecho famosos para los turistas.

Las playas de Aragua con Choroní, Cuyagua, Cata y el Playón de Ocumare, y conocer lo pintoresco de sus pueblos. Los cuales son coloridos y lo mejor con gente que se entrega por atenderte.

El estado Lara, con tantas maravillas, al igual que el estado Falcón, Barquisimeto es una de las ciudades más agradables que hay para el turismo. Hay que desarrollar todo ese potencial turístico que tiene ese estado.

Un país para querer…

Hoy en día nos contenta ver como hay mayor promoción al turismo, de paso ver a tantos jóvenes emprendiendo con sus empresas de viajes para dar a conocer Venezuela. Digno de aplaudir y ayudar.

Tenemos un país hermoso, con un clima agradable, esperamos que el turismo siga adelante en todos los sentidos. En posadas, hoteles y hasta para hacer turismo deportivo tenemos en la actualidad… solamente con los encuentros de la LVBP. ¡Venezuela es todo!

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