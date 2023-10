Compartir

Los jóvenes zulianos del Team Venezuela se titularon campeones de robótica, donde obtuvieron la medalla de oro “Albert EinsteinAward for First Global Internacional Excellence”, en el mundial FIRST Global Challenge celebrado en Singapur, informó a través de sus redes sociales el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

Además, la selección ganó la medalla de plata por la cantidad de puntos anotados y el premio Social Media Award por la difusión mediática y el impacto social logrado en el país y el mundo entero con su obra ganadora: el robot Kashi.

Tras competir con 191 países, el equipo de jóvenes zulianos se alzó con el máximo galardón de la competencia, entregado por el fundador y patrocinante principal del FIRST, Dean Kamen, y el vicepresidente de LAM Research, Rick Gottscho, amplió el gobierno regional.

Este premio se otorga al equipo clasificado como el mejor de la competencia en todos los aspecto, principalmente el propósito de FIRST Global Challenge: unir al mundo con el fin de crear un futuro mejor.

De Zulia a Singapur

El equipo de Venezuela estuvo conformado por: Sofía Parra, Marcela Gómez, Rosa Wong, Gabriel Sánchez, Alek Calimán, Antonio Colina, y sus mentores, Emanuel Andrade, Samuel Paz, María Victoria Uzcátegui, Paulo Ferray, Sebastián Guadagnini, Andrés Rincón y Elio Urdaneta.

Desde el pasado 7 de Octubre, la delegación se enfrentó a 191 países antes de alzarse con el máximo puesto en la competición de robótica más importante del mundo.

¿Qué es el mundial FIRST Global Challenge?

El FIRST Global Challenge es una competencia mundial de robótica, tipo olímpica, que se realiza cada año en un país diferente.

Durante la misma, la selección de cada país prepara un robot que cumplirá con las tareas y retos de un juego temático diseñado en torno a los principales problemas del mundo, incluyendo los 14 Grandes Retos de la Ingeniería.

El desafío tiene como objetivo principal el fomentar la comprensión y cooperación entre jóvenes del mundo mientras utilizan sus habilidades para desarrollar soluciones modernas a conflictos globales.

Este año la competencia se realizó en Singapur, en la que el equipo venezolano resultó campeón.

