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Venezuela hará torneo de beisbol con varios países en esta fecha

By Redacción Noticias24Carabobo
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Venezuela hará torneo de beisbol con varios países en la misma fecha de la Serie del Caribe. Esto en respuesta de la Confederación de Beisbol

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Venezuela hará torneo de beisbol con varios países en la misma fecha de la Serie del Caribe. Esto en respuesta de la Confederación de Beisbol del Caribe, que decidió armar el clásico en Guadalara, México.

Es por ello que Venezuela tendría un torneo similar a la misma, y llamó a los miembros de La Serie de Las Américas para este torneo. El mismo cubriría las mismas fechas de la Serie del Caribe.

Venezuela hará torneo de beisbol

Hasta ahora los participantes serían Colombia, Curazao, además de Nicaragua como también Argentina. Estos participarían como equipos, excepto Panamá y Cuba que vienen con sus selecciones.

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