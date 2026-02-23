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Venezuela igualó con Ecuador en el Torneo femenino sub 20 que se desarrolla en Paraguay, y el cual otorga cupos para el Mundial de la categoría. Las criollas pudieron sumar un punto producto del 2-2 ante las meridionales.

Las ecuatorianas abrieron la pizarra del encuentro tras un tanto de Moran Gurumendi a los 33 minutos del partido. Venezuela empató las acciones a un tanto por lado luego de un cobro de penal de Melanie Chirinos en el tiempo añadido luego de los 45 minutos.

Luego Venezuela tomó la delantera en el segundo tiempo luego de un tanto de Fabiana Hernández empezando el segundo tiempo. Pero las ecuatorianas respondieron con un gol de Fiorella Pico a los 59 del segundo tiempo.

Venezuela igualó con Ecuador en el Torneo femenino sub 20

Venezuela intentó seguir llegando pero la defensa de Ecuador supo plantarse en el terreno de juego. Las criollas están en el quinto puesto de la tabla de clasificación y se preparan para medirse a Colombia el próximo 25 de febrero y cerrar contra Brasil el sábado 28.

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El equipo que dirige Ricardo Belli busca un cupo para el Mundial de Polonia de la categoría el cual se va a desarrollar este mismo año. Las venezolanas buscarán cristalizar buenos resultados en los venideros encuentros.

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