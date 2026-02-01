Compartir

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una trascendental conversación telefónica en la que sentaron las bases para elevar la relación bilateral a un «nuevo nivel» de cooperación estratégica.

A través de sus canales oficiales, Modi subrayó la visión compartida de ambas naciones para expandir su alianza en diversos ámbitos. «Acordamos profundizar y ampliar nuestra alianza bilateral con la visión de impulsar las relaciones entre India y Venezuela en los próximos años», expresó el mandatario indio, destacando el interés de su nación en consolidar lazos con el país suramericano.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó el diálogo de «profunda conexión humana y espiritual». Según informó mediante su canal de Telegram, la conversación permitió definir áreas críticas de colaboración que serán prioridad durante el año 2026. Entre los sectores estratégicos abordados destacan:

Energía y Minería: Fortalecimiento de la cadena de suministro y proyectos conjuntos.

Industria Farmacéutica: Importante dada la capacidad de India como «la farmacia del mundo».

Ciencia y Tecnología: Intercambio de conocimientos y desarrollo técnico.

Agricultura y Turismo: Diversificación de la agenda económica bilateral.

Cooperación Sur-Sur y Multilateralismo

Rodríguez reafirmó la voluntad de Venezuela de trabajar bajo el esquema de la cooperación Sur-Sur, un modelo que busca la autonomía de las naciones en desarrollo.

Por su parte, el primer ministro Modi reiteró la disposición del gobierno indio de acompañar al pueblo venezolano en la defensa de su soberanía, paz e independencia, un respaldo político de gran peso en el actual contexto internacional.

Venezuela y la India han mantenido históricamente relaciones cordiales, compartiendo visiones similares en foros multilaterales. Este nuevo acercamiento busca no solo fortalecer el comercio, sino consolidar un bloque de intereses políticos y económicos que favorezca el desarrollo mutuo en un mundo multipolar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas