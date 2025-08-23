Compartir

Alexa Álvarez, Astrid Montero y Gilbery García dominaron a placer sus categorías en la Lucha libre de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, y cerraron con tres medallas de oro y boletos a Lima 2027 en una jornada mágica para la delegación venezolana.

La primera en abrir el grifo y dejar que corriera el oro sobre su espalda fue Álvarez en la categoría 53 kg. Con un sólido 10-0 comenzó su faena ante Kailane Araujo de Brasil, en cuartos venció 6-0 a Brianna González de Estados Unidos y accedió al combate por el primer puesto del podio. Allí no falló y con un contundente 11-0 retiró fácilmente a Yusmy Chaparro de Colombia para consumar la medalla.

Todo por el triunfo

“No pensé que podría llevarme la medalla de oro, ya que en el clasificatorio quedé de última. Pero me dije «ya estoy aquí» así que a dar el todo por el todo en la final”, comentó con la incredulidad que se transformó en la energía para obtener el triunfo.

“De ahora en adelante debo seguir esforzándome más, porque esta medalla es un orgullo para mi familia y para mí”, añadió.

Dominio ratificado

Astrid Montero (62 kg) volvió a demostrar el dominio que tiene sobre las rivales del continente americano, al conseguir su segunda medalla en Juegos Panamericanos Junior, tal como lo hizo en la primera edición de Cali-Valle 2021.

La travesía de Montero arrancó a partir de semifinal, ya que su contrincante en cuartos de final, la mexicana Melanie Jiménez, dio forfeit. Ya en la semifinal venció a Savannah Cosme, de Estados Unidos, con marcador sólido de 11-0, con superioridad técnica, y avanzó a la disputa por el oro.

En el duelo más importante de la noche volvió a enfrentar a una conocida, la cubana María Santana. Empezó 0-1 abajo, pero remontó 2-1 a los 3:28 minutos y con ello se fue al descanso de 30 segundos. Al regreso del combate subió la cuenta a 4-1 y terminó de rematar el trabajo con un marcador final dominante de 12-1.

Estilos diferentes

“Estoy supercontenta porque no dejaba de orar, le pedí a Dios que me dejara ganar mis segundos Juegos Panamericanos Junior y gracias a él, aquí estoy”, comentó con agradecimiento.

“Nosotras somos rivales desde hace algunos años, nos conocemos muchísimo. Tenemos estilos de lucha muy diferentes, pero ya sabía que sí prevalecía mi estilo de lucha iba a poder ganarle y eso fue lo que hice”, expresó al preguntarle sobre la clave de la victoria.

Maestría final

El trío de doradas lo completó Gilbery García (68 kg) en una de las finales más emocionantes de toda la jornada.

En el duelo por el honor y la gloria se enfrentó a Brooklyn Hays, de Estados Unidos, que ganó 1-0. Con ese marcador se mantuvo todo hasta el descanso de 30 segundos y al reactivarse el compromiso puntuó la venezolana a falta de 1:56 en el reloj. A falta de solo 33 segundos la estadounidense se fue arriba 2-1, pero rápidamente García empató con una acción a 2-2 y con maestría finalizó a tan solo cinco segundos del cierre dominando a su rival para el 4-2 que le adjudicó el oro.

“Creo que mi pilar es Dios, creo profundamente en él y que hay un gran propósito en mí, que tengo talento en esto y qué más puedo decir, soy campeona panamericana”, recaló con gran felicidad al bajar del tapete.

“Mi motivación es que quería dedicarle esta meta a mi tía que ya no está, falleció hace pocos meses. Fue mi motivación para dejarlo todo allí”, añadió con emotividad.

Cierre broncíneo

En última instancia, Nohalis Loyo cerró su participación en ASU 2025 con medalla de bronce en los 50 kg. La más liviana de las luchadoras no tuvo éxito en el debut ante la cubana Greili Bencosme y perdió 6-8, lo que condicionó su avance a la disputa por el oro.

No obstante, se enfrentó a Emilie González de Estados Unidos y la venció 13-2 en el combate por el bronce para sellar la presea. “Estoy muy orgullosa, porque era algo que había soñado y sentía que lo merecía”, expresó la atleta con una gran sonrisa en el rostro luego del combate.

Hasta ahora la lucha acumula cuatro medallas de oro, dos platas y dos bronces a falta de la última jornada que tendrá el libre masculino con la esperanza de seguir cosechando triunfos para el país.

