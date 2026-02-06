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Venezuela México avanzan en un movimiento estratégico de Alianza Tecnológica para el desarrollo regional. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y el embajador de México, Leopoldo de Gyvés, definieron una hoja de ruta centrada en la seguridad digital y las ciencias avanzadas para este 2026.

Frontera científica: Computación cuántica y datos

La agenda bilateral contempla la participación de científicos venezolanos de alto nivel en seminarios internacionales especializados en seguridad de la información y computación cuántica, previstos para el mes de marzo.

Este intercambio busca integrar el talento nacional en redes de conocimiento global sobre tecnologías disruptivas. Así mismo, ambos países acordaron estrechar lazos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México para blindar los sistemas de ciberseguridad mediante protocolos de cooperación mutua.

Venezuela y México en Alianza Tecnológica

El acuerdo también tiene un brazo universitario robusto. Para mayo de 2026, la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán recibirá a su primera cohorte de estudiantes mexicanos.

Consolidación del motor científico

La ministra Jiménez destacó que estas alianzas son fundamentales para el «desarrollo tecnológico de la Patria». Siguiendo así las directrices del Ejecutivo nacional para fortalecer la independencia técnica y la innovación en áreas críticas de la economía y la defensa digital.

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