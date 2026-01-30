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El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla. El objetivo central de la jornada fue realizar una revisión exhaustiva de los programas de cooperación que se ejecutan actualmente entre el Estado venezolano y el organismo multilateral.

A través de sus canales oficiales, específicamente su cuenta en la plataforma Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana informó que la reunión permitió ratificar los compromisos compartidos en materia de solidaridad, respeto mutuo y defensa del multilateralismo.

Estos pilares son considerados fundamentales por la administración nacional para garantizar la estabilidad, alcanzar la paz duradera y fomentar relaciones armoniosas entre las naciones.

Evaluación de Programas y Estabilidad Regional

La revisión de los programas de cooperación abarca áreas estratégicas del desarrollo social y técnico, buscando optimizar el impacto de las agencias de la ONU en territorio venezolano. Según Gil, la consolidación de estos acuerdos no solo beneficia la dinámica interna, sino que proyecta un modelo de trabajo basado en la Carta de las Naciones Unidas.

Este acercamiento diplomático se produce en un contexto de seguimiento a gestiones previas. Es importante recordar que, en noviembre de 2025, el Gobierno de Venezuela elevó una solicitud formal ante la representación de la ONU para que la organización adopte un papel más activo y firme en la defensa de América Latina y el Caribe.

La petición enfatizaba la necesidad de proteger la soberanía regional frente a las «amenazas externas» que, a juicio del Ejecutivo, buscan desestabilizar la armonía política y económica del bloque regional.

Alianza estratégica con España

En el marco de su agenda diplomática, el ministro para Relaciones Exteriores también mantuvo un encuentro productivo con el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, en el cual acordaron el desarrollo de una hoja de ruta conjunta.

Gil informó que durante el diálogo se reafirmó la disposición de ambos países para establecer relaciones bilaterales equilibradas. Estas se fundamentarán en el respeto estricto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

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