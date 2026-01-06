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En una reunión bilateral entre el Embajador Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, y la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se reiteró el llamado del Gobierno Bolivariano y del pueblo venezolano a la activación inmediata de todo el sistema de Naciones Unidas para rechazar y detener las agresiones ilegales contra el país.

La información fue difundida por el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de que la comunidad internacional actúe de manera coordinada frente a los hechos recientes.

El encuentro diplomático se produce luego del ataque militar contra el país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurridos la madrugada del 3 de enero por órdenes de la administración de Donald Trump, según denunció el Gobierno venezolano. Estos acontecimientos han generado un nuevo escenario de tensión política y diplomática en la región.

Moncada subrayó que Venezuela continuará insistiendo en la defensa de su soberanía y en la necesidad de que la ONU garantice el respeto al derecho internacional, en medio de lo que calificó como una agresión sin precedentes contra el país.

Este lunes también en la ONU se realizó la sesión de emergencia para abordar la agresión perpetrada el 3 de enero por Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro; un ataque que vulneró los principios de la Carta de las Naciones Unidas y toda la legislación internacional.

En la reunión participaron los miembros del Consejo, así como varios países latinoamericanos, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

​Estados Unidos no respetó las normas del derecho internacional durante su operación militar en Venezuela, según afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres. “Estados Unidos no cumplió con el derecho internacional en su operación en Venezuela”, declaró su representante durante la sesión; asimismo, agregó que el futuro de Caracas sigue siendo incierto y plantea serias preocupaciones.

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