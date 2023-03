El equipo de Venezuela consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo de espada, realizada el pasado fin de semana en Buenos Aires, Argentina.

La alineación integrada por Gabriel Lugo, Rubén Limardo, Jesus Limardo y Franklin Limardo perdió en la final ante su similar de Hungría por 32-26 puntos.

Pese a la derrota, estar en el podio le da confianza al equipo venezolano de lograr la clasificación a los próximos Juegos Olímpico de París 2024.

“No hacíamos un podio desde 2013, aquí mismo en Buenos Aires, en esta oportunidad estuvimos en la final, perdimos contra Hungría, me pegó un poco el cansancio, lo intenté dos veces, el árbitro en una acción dudosa, no la dio a favor y me sacó amarilla, pero así es la esgrima, esta vez le tocó a los húngaros, un muchacho que cerró más fresco y yo más cansado, pero al final contentos porque estamos ahí”, expresó Ruben Limardo.